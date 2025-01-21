الخليج اليوم .. وزير خارجية مصري سابق: لإسرائيل وتركيا نفس المصلحة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، إن مصر والسعودية هما أكثر الدول قدرة على وقف إعادة تشكيل المنطقة، مشددا على مسؤوليتهما في العمل المشترك.

وتابع خلال تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "ON E": "الضغط كبير، إسرائيل تريد القضاء على الهوية العربية، وهو ما يحقق مصلحة تركيا أيضًا التي تفضل التركيز على الهوية الطائفية على الهوية العربية"، مضيفًا: "الطرفان مختلفان عن بعضهما؛ لكن لهما نفس المصلحة".

ورأى أن إيران، بدورها، "ليس من مصلحتها أن يكون هناك عالم عربي جامع سياسيًا، وتفضل العمل مع طوائف"، مشيرًا إلى أن "الدول الكبرى في الغرب والشرق تريد ثرواتنا؛ لكنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية مراعاة مصالحنا".

وأكد أن هذه القوى "لن تستمع إلا عندما تجد دولا لها وزن تتكلم"، ضاربا المثل بنصر أكتوبر 1973 عندما تحركت مصر وسوريا للحرب، وفي المقابل اتخذت الدول العربية، من السعودية إلى الجزائر، "مواقف إيجابية سمعها العالم".

وشدد فهمي على ضرورة أن تكون مصر والسعودية "طرفًا فاعلًا"، لافتًا إلى أن "قصة التطابق في المواقف العربية قصة مبالغ بها، وأستطيع أن أقول إن 70 إلى 80% من المصالح مشتركة".

المصدر: الشروق