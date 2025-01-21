شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين لـ4 شهداء و35 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى أربعة، والاصابات إلى 35، في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، وصول أربعة شهداء و33 إصابة بجروح متفاوتة إلى مستشفيات ابن سينا والأمل والشفاء، والعدد مرشح للارتفاع.

من جهته، أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي د.وسام بكر لـ"وفا"، أن من بين الإصابات إصابة تعود لطبيب، أصيب بالقرب من مستشفى الأمل، ووُصفت إصابته بالطفيفة، مؤكدا أنه تم نقل عدد من الإصابات الأخرى إلى مستشفيات المدينة، ولكنه لم يتأكد من العدد حتى الآن، لصعوبة الأحداث وتسارعها.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات حربية إسرائيلية تشارك في العدوان على مدينة جنين ومخيمها، حيث اقتحمت بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية من حاجز الجلمة العسكري، بعد اكتشاف قوات خاصة في حي الجابرات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء مخيم جنين، وتعتلي قناصتها الأسطح والبنايات المقابلة، وتمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الاصابات، حيث وصفت اصابتان منها بالخطيرة، وتمنع المواطنين من الخروج أو الدخول إلى المخيم.

ويتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما أطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء مخيم جنين.

ونشر جنود الاحتلال القناصة في حي الهدف في مخيم جنين، وأطلقوا النار بشكل كثيف تجاه المواطنين، فيما أفاد شهود عيان بوجود إصابة في حارة الدمج بالمخيم.

وقد أعلن جيش الاحتلال قبل قليل شن عدوان على مدينة جنين ومخيمها.

وقال جيش الاحتلال في بيان اليوم الثلاثاء، إن "العمليات ستستمر طالما كان ذلك ضروريا، والأهداف هي الحفاظ على حرية العمل، وتدمير وتحييد البنية التحتية الإرهابية والقنابل الموقوتة".

وأطلق جيش الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية ضد جنين.

وتواصل قوات الاحتلال منذ يوم أمس نصب بوابات حديدية عند مداخل بلدات وقرى في الضفة الغربية، ضمن سياسة تشديد الحصار على الضفة، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى "مناطق معزولة"، وتقييد حركة المواطنين وفرض عقوبات جماعية عليهم.