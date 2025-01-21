شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة: تدهور الوضع فى الضفة الغربية بسبب الاستيطان غير القانونى والان مع تفاصيل الخبر

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، أن الوضع في الضفة الغربية يستمر في التدهور بسبب الاشتباكات والغارات الجوية والتوسع الاستيطاني غير القانوني المستمر وهدم المنازل، مضيفا: "أنا قلق للغاية بشأن التهديد الوجودي لسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة في غزة والضفة الغربية".

وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن الموافقات على المستوطنات تسارعت وأن كبار المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون علنا عن ضم كل أو جزء من الضفة الغربية رسميا في الأشهر المقبلة، قائلا: "أي ضم من هذا القبيل سيشكل انتهاكا خطيرا للغاية للقانون الدولي وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلي إن اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة يقدم "شعاع أمل"، على الرغم من التحديات العديدة، وقال إن الأمم المتحدة تقوم بدورها لضمان التوسع السريع في العمليات الإنسانية.

وحث الأمين العام الأطراف على ضمان أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار الدائم في غزة، مضيفا أنه يجب أن يُترجم على الأرض إلى أربعة إجراءات متزامنة على الأقل.

أولها: يجب أن تكون كيانات الأمم المتحدة "بما في ذلك العمود الفقري لاستجابتنا الإنسانية، الأونروا" - قادرة على أداء وظائفها دون عوائق.

وثانيا: توسيع نطاق تقديم المساعدات والخدمات الأساسية يتطلب ظروفا آمنة وبيئة عمل مواتية، بما في ذلك السماح بمعدات الحماية والاتصالات واستعادة النظام العام.

وثالثا: يجب أن يتمكن الناس من الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة ويجب أيضا السماح للإمدادات التجارية الكافية بالدخول إلى غزة.

ورابعا: يجب حماية المدنيين، ويجب أن يكون لدى الساعين إلى العودة إلى مجتمعاتهم ممر آمن.