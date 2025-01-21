شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يطلق عملية عسكرية فى مدينة جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، ظهر اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة 10 آخرين في عدوان الاحتلال الاسرائيلي على جنين ومخيمها.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، وصول شهيد و10 إصابات بجروح متفاوتة إلى مستشفيات ابن سينا والأمل والشفاء.

من جهته، أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي د.وسام بكر، أن من بين الإصابات إصابة تعود لطبيب، أصيب بالقرب من مستشفى الأمل، ووُصفت إصابته بالطفيفة، مؤكدا أنه تم نقل عدد من الإصابات الأخرى إلى مستشفيات المدينة، ولكنه لم يتأكد من العدد حتى الآن، لصعوبة الأحداث وسرعتها.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، بأن طائرات حربية إسرائيلية تشارك في العدوان على مدينة جنين ومخيمها، حيث اقتحمت بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية.