شكرا لقرائتكم خبر عن المنسقة الخاصة فى لبنان تبدأ زيارة إلى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن تلتقى بكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المنسقة الخاصة، أن مناقشاتها ستركز على الخطوات التي يتم اتخاذها نحو تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، الذى دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكذلك على التحديات المتبقية.

وأضاف البيان الأممي أن الحاجة إلى تحفيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 موضوعا رئيسيا لمباحثاتها وقبل رحلتها، رحبت المنسقة الخاصة بالتقدم المحرز من خلال انسحاب الجيش الاسرائيلى، وإعادة نشر القوات المسلحة اللبنانية في مواقع في جنوب لبنان، فيما دعت الى استمرار الالتزام من قبل جميع الأطراف.