شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة: الشرق الأوسط يمر بمرحلة تحول مليئة بالريبة والان مع تفاصيل الخبر

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إن الشرق الأوسط يمر "بمرحلة تحول عميقة ومليئة بالريبة، مضيفا إن المنطقة يُعاد تشكيلها ومن غير الواضح ما الذي سينجم عن ذلك، مضيفا: "لدينا مسؤولية للمساعدة في التأكد من خروج شعوب الشرق الأوسط من هذه الفترة المضطربة بالسلام والكرامة وأفق أمل قائم على العمل".

جاء ذلك خلال تقرير له لمجلس الآمن برئاسة أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن خلال الشهر الحالي.

وأوضح جوتيريش أن "فجرا جديدا يشرق" في لبنان"، آملا أن تشكل حكومة قريبا يشعر جميع اللبنانيين بالتمثيل فيها، "ودولة قادرة على ضمان الأمن لجميع مواطنيها"، مضيفا إن وقف الأعمال العدائية في البلاد هش، لكنه لا يزال صامدا مشددا على ضرورة أن ينتهي الوجود الإسرائيلي في الجنوب، كما هو محدد في الاتفاق، "وأن تكون القوات المسلحة اللبنانية موجودة في كل أنحاء لبنان" - وهي عملية بدأت بالفعل في الجنوب بدعم من قوات اليونيفيل.

وشدد الأمين العام على أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد تحتاج إلى تعزيز القدرات بما في ذلك إزالة الألغام والتخلص من الذخائر غير المنفجرة إلى جانب تكييف سلوك العمليات ضمن ولايتها"