شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية واليمن يناقشان الدعم الدولى لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية لجامعة الدول العربية دكتور على صالح القائم بأعمال مندوبية الجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية باعتبار اليمن الرئيس الحالى لمجلس جامعة الدول العربية.

وصرح الدكتور منزلاوي ان اللقاء تناول مخرجات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين مع عدد من سفراء وممثلي دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية بشأن دعم دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم 11سبتمبر الماضي .



