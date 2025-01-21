شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى: السلام في الشرق الأوسط أولوية قصوى ومصلحة مشتركة بين عمان وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، إن السلام في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى ومصلحة استراتيجية مشتركة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الصفدي- في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم /الثلاثاء/- تطلعه للعمل مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وهنأ الصفدي، ويتكوف على تعيينه، وعبر عن شكره له على دوره الرئيسي في تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق السلام العادل الذي تحتاجه المنطقة وتستحقه.

كما هنأ الصفدي نظيره الأمريكي ماركو روبيو بتولي مسؤولياته الجديدة، قائلا إنه يتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق الأهداف المشتركة في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي