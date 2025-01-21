الخليج اليوم .. سفير قطر في القاهرة: التعاون مع مصر يمكن أن يحل أزمات العرب والمسلمين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد سفير قطر لدى مصر طارق علي فرج الأنصاري بدور الدوحة والقاهرة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي كان نموذجا للتعاون الثنائي المثمر.

وأضاف السفير القطري أن لمصر مكانتها الكبرى في العالم العربي، كما أن لدولة قطر دورها البارز في الوساطات وحل النزاعات، ويمكن للتعاون بين القاهرة والدوحة أن يساهم في حل الكثير من الأزمات على الصعيد العربي والإسلامي.

جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي المصري أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، للسفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر في القاهرة.

وأشاد المسلماني بتميز العلاقات المصرية القطرية في المرحلة الراهنة، ودور العلاقة الأخوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في عودة العلاقات بين البلدين بشكل فعال، وعلى الأصعدة كافة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت أن تسليم أسماء الرهينات الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم من قطاع غزة للطرف الإسرائيلي.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية: تعليقا على ما يتردد حول موعد بدء وقف إطلاق النار في غزة، إن الأسيرات الثلاث مواطنات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس نيتها الإفراج عن 3 رهينات إسرائيليات في إطار صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأوضحت أن الأسيرات هن: رومي جونين (24 عاما)، إميلي دماري (28 عاما)، دورون شطنبر خير (31 عاما).

والمحتجزات الثلاث مدنيات وسيتم في مقابل تسليمهن إطلاق سراح 90 سيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية.

المصدر: الشروق