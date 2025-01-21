اخبار الخليج

الخليج اليوم .. وصول طائرتي مساعدات قطرية وكويتية إلى مطار دمشق الدولي (صور)

0 نشر
0 تبليغ

الخليج اليوم .. وصول طائرتي مساعدات قطرية وكويتية إلى مطار دمشق الدولي (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - "تصرف إنساني".. ميندي يحقق أمنية طفل أهلاوي (فيديو) الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

بنك "اليمن والكويت" ينفي تمويل الحوثيين ويؤكد سعيه لإلغاء القرار الأمريكي الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

سفير قطر في القاهرة: التعاون مع مصر يمكن أن يحل أزمات العرب والمسلمين الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

وصول طائرتي مساعدات قطرية وكويتية إلى مطار دمشق الدولي (صور) الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

الأميرة ريما بنت بندر تثير تفاعلا بصورها مع ترامب في حفل تنصيبه وما قالته عن علاقة واشنطن والرياض الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

"رويترز": ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا للاعتراف بجنسين فقط في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

الرئيس المصري: نتطلع لتهدئة الأوضاع في منطقة مضيق باب المندب الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

دراسة: هذه الأمراض تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

"حماس " تفرج السبت عن 4 رهينات ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

أول رد من سموتريتش وبن غفير على قرار "تصحيح الظلم" لترامب الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

مأساة داخل فندق تركي.. "حريق مروع" حصد قتلى وجرحى الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا