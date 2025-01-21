الخليج اليوم .. وصول طائرتي مساعدات قطرية وكويتية إلى مطار دمشق الدولي (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني - "تصرف إنساني".. ميندي يحقق أمنية طفل أهلاوي (فيديو) الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

بنك "اليمن والكويت" ينفي تمويل الحوثيين ويؤكد سعيه لإلغاء القرار الأمريكي الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

سفير قطر في القاهرة: التعاون مع مصر يمكن أن يحل أزمات العرب والمسلمين الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

وصول طائرتي مساعدات قطرية وكويتية إلى مطار دمشق الدولي (صور) الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

الأميرة ريما بنت بندر تثير تفاعلا بصورها مع ترامب في حفل تنصيبه وما قالته عن علاقة واشنطن والرياض الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

"رويترز": ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا للاعتراف بجنسين فقط في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

الرئيس المصري: نتطلع لتهدئة الأوضاع في منطقة مضيق باب المندب الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

حماس تكشف تفاصيل الدفعة الثانية من تسليم الرهائن الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

دراسة: هذه الأمراض تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

"حماس " تفرج السبت عن 4 رهينات ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥

أول رد من سموتريتش وبن غفير على قرار "تصحيح الظلم" لترامب الثلاثاء ، ٢١ يناير ٢٠٢٥