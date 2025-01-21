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الديوان الملكى السعودى ينعى الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

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الديوان الملكى السعودى ينعى الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود

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القاهرة - سامية سيد - نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر بيان للديوان الملكي السعودي ،أوردته وكالة الأنباء (واس)، " انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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