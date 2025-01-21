شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى ينعى الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر بيان للديوان الملكي السعودي ،أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، " انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".