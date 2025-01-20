شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة: انتشال رفات 137 شهيدا في رفح منذ سريان وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الذين انتشل رفاتهم من رفح إلى 137 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وكان قد استشهد فلسطينيان اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنين اثنين، أحدهما فتى، استشهدا برصاص قناصة الاحتلال في وسط وجنوب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.



وكان 8 فلسطنيين بينهم أطفال قد أصيبوا - في وقت سابق من اليوم - برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب غزة.



ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا (بتوقيت فلسطين).