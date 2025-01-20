شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية غزة تبدأ فتح الشوارع المغلقة تمهيدًا لعودة النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم بلدية غزة المهندس عاصم النبيه، إطلاق خطة للتعافي بدأت بعمليات فتح الشوارع الرئيسية المغلقة جراء القصف الإسرائيلي، تمهيدًا لعودة النازحين.



وقال النبيه خلال مداخلة مع قناة "النيل للأخبار"، إن الظروف في مدينة غزة ومختلف أنحاء القطاع مأساوية وكارثية، حيث يوجد احتياج كبير لجميع الخدمات الأساسية، ليس فقط المواد الغذائية، بل أيضًا الأدوية والمساعدات الطبية، بالإضافة إلى خدمات البلديات مثل المياه والصرف الصحي.



وأشار إلى أن الدمار في المرافق العامة والبنى التحتية "هائل وغير مسبوق"، حيث تعرضت أكثر من 85% من الآليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية لأضرار جسيمة، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه داخل مدينة غزة فضلا عن تعرض جميع مضخات ومحطات الصرف الصحي لأضرار بالغة.



وأعرب عن أمله في أن تفي المؤسسات والمنظمات الدولية بوعودها بتقديم الآليات الثقيلة ومعدات الصيانة ضمن المساعدات، بهدف تخفيف معاناة المواطنين التي استمرت لأكثر من 470 يومًا.