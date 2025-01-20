شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية تهنئ ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رؤساء دول عربية ونوابهم ورؤساء حكومات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، وأدائه اليمين الدستورية.



وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى دونالد ترامب، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.



هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.



وقال عباس -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الإثنين: "إننا على استعداد للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل تعيشان جنبًا إلى جنب بأمن وسلام، وأن يتحقق الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".



كما بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب، متمنيا له التوفيق في مهامه ولعلاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار.



كما بعث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية -وفق وكالة الأنباء القطرية- ببرقية تهنئة مماثلة.