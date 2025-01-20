شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيان برصاص الاحتلال في مدينة رفح جنوبي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطينيان اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مواطنين اثنين، أحدهما فتى، استشهدا برصاص قناصة الاحتلال في وسط وجنوب مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.



وكان 8 فلسطنيين بينهم أطفال قد أصيبوا - في وقت سابق من اليوم - برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب غزة.



ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا (بتوقيت فلسطين).