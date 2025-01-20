شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان جيش الاحتلال: علينا الاستعداد لعمليات محتملة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الإثنين على ضرورة الاستعداد لأي عمليات محتملة في الضفة الغربية خلال الأيام المقبلة.



وقال هاليفي، في تصريحات أوردتها صحيفة يديعوت آحرنوت الإسرائيلية، إنه" إلى جانب التحضيرات الدفاعية المعززة في قطاع غزة، يجب أن نكون مستعدين لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة، وذلك للاستباق والقبض على العناصر المسلحة قبل أن تتمكن من الوصول إلى مواطنينا".



كما وجه هاليفي بإعداد الخطط لمواصلة القتال في كلًا من قطاع غزة ولبنان.