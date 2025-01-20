جوتيريش: أي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية انتهاك خطير للقانون الدولى

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القاهرة - سامية سيد - قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن أي ضم إسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية سيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وأضاف أن الأونروا هي حجر الأساس في تقديم الاستجابة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وشدد على السماح بإدخال كل المساعدات الطبية بحرية تامة إلى قطاع غزة من أجل إنقاذ المرضى والجرحى، داعيا إلى التنسيق مع الأمم المتحدة من أجل منع نهب المساعدات الإنسانية في القطاع