شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل فرنسا فى القدس: الاستيطان غير قانونى ويشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد القنصل العام الفرنسي في مدينة القدس نيكولا كاسيانيديس اليوم الاثنين، أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي ويشكل تهديدا خطيرا لحل الدولتين.

وقال نيكولا خلال تكريم الصحفي الفلسطيني باسل عدرا الفائز بجائزة "آنا بوليتكوفسكايا-أرمان سولدين" للشجاعة الصحفية في جنوب الخليل اليوم : "إن الاستيطان يرتبط بأعمال عنف ميدانية تستدعي استمرار حشد المجتمع الدولي ، الذي أظهر موقفا واضحا من خلال فرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون هذه الانتهاكات".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن قنصل فرنسا التزام بلاده بمواصلة جهودها لدعم العدالة والسلام في المنطقة، وتعزيز صوت الشجاعة الصحفية في مواجهة التحديات.

ومُنح الصحفي عدرا الجائزة تقديرا لعمله المميز من خلال فيلم "لا أرض أخرى" ، الذي يسلط الضوء على المعاناة اليومية للمواطنين في الضفة الغربية نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية لاسيما هدم المنازل والتهجير القسري والتوسع الاستيطاني.

وأوضحت القنصلية الفرنسية - في بيان صحفي - أن هذه الخطوة تأتي تعبيرا عن دعم فرنسا للعمل الصحفي الجريء الذي يفضح تجاوزات الاستيطان بما يتماشى مع موقفها الراسخ بشأن القضية الفلسطينية.