شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل.. ويوصل إغلاق مداخل أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين من بلدة الشيوخ، شرقي الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر أمني قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الشيوخ واعتقلت أربعة فلسطينيين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.. لافتة إلى أن القوات اقتحمت أيضا بلدات الظاهرية ودورا واذنا، ومخيم الفوار، وأغلقت عددا من مداخل الخليل وبلداتها ومخيماتها بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها في حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية، المؤدية إليها.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت اليوم، إغلاق مداخل مدينة (أريحا) ومنعت قاطنيها من الخروج.

كما اقتحم الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرقي القدس، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وداهم عدة منازل في البلدتين، خاصة في حي البستان بسلوان، كما أقاموا حاجزاً عسكريا على مدخل العيسوية وسط تنكيل بالفلسطينيين.. ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم وأوقفت مركبات المواطنين ومنعتهم من دخولها أو الخروج منها، ودققت في هوياتهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق على حاجز جبع العسكري، شمال شرقي القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أوقفوا مركبات الفلسطينيين وأطلقوا قنابل الغاز السام باتجاههم؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة (القدس) وأعاقت حركة تنقل الفلسطينيين وتسببت بأزمات مرورية.