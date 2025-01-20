شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأونروا يؤكد ضرورة استمرار وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ جميع عناصر الاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن اليوم الأول من وقف إطلاق النار في قطاع غزة "جيد"، حيث تدفقت المساعدات وبعض الإمدادات التجارية إلى داخل القطاع بسلاسة، وذلك وفقا لما أفادت به الفرق التابعة للوكالة.

وأضاف المفوض العام إنه بعد مرور أكثر من 470 يوما يسمع سكان قطاع غزة صوت الأطفال وهم يلعبون بدلا من أصوات القصف والغارات الجوية.

وأكد لازاريني في منشور له على منصة إكس ضرورة استمرار وقف إطلاق النار وتنفيذ جميع عناصر الاتفاق، موضحا أن التوصل إليه هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائمين للجميع، مشيرا إلى أن الوكالة لن تدخر جهدا من أجل التخفيف من المعاناة الكبيرة داخل القطاع، ذلك بالإضافة إلى أنها ستعمل على توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية.

ومن جانبه رحب الأمين العام للأمم المتحدة ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة مؤكدا أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم تنفيذ الاتفاق وتوسيع نطاق تقديم الإغاثة الإنسانية المستدامة لعدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين ما زالوا يعانون.

وفي منشور على موقع إكس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة أن يزيل وقف إطلاق النار العقبات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تحول دون تقديم المساعدات.