شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحث إسرائيل وحماس على تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إسرائيل وحركة حماس على تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل وإعادة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.



ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية- حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الأحد بالتقارير التي تفيد بأن المواطنة البريطانية- الإسرائيلية إميلي دماري مدرجة على قائمة الرهائن، الذين سيتم إطلاق سراحهم، اليوم، من جانب حماس، قائلا إن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم لها فور إطلاق سراحها.



يذكر أنه تم الإعلان يوم (الأربعاء 15 يناير2025م) عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر و قطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من اليوم الأحد



ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.



وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.