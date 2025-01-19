شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إسرائيل: مشاركة إدارة ترامب ساهمت في إنجاز اتفاق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن مشاركة إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القوية الأسبوع الأخير كانت مؤثرة جدا لإبرام الاتفاق.

وأضاف، في تصريحات تلفزيونية، "سنتفاوض بحسن نية على المراحل اللاحقة ولن نتراجع عن تحقيق أهدافنا ولو بطرق أخرى".

واعتبر أن أهداف الحرب في غزة لم تتحقق، في ظل وجود بقاء حماس بالسلطة في القطاع