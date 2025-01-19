شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث باسم حكومة نتنياهو: إسرائيل ستعود للحرب فى غزة إذا ما دعت الحاجة لذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا ما دعت الحاجة ستعود إسرائيل إلى الحرب في غزة.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف من صباح اليوم، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.