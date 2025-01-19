شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال يسلم قائمة بـ90 اسما لأسرى متوقع الإفراج عنهم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب إعلام الأسرى، إن الاحتلال يسلم بعد قليل قائمة بـ 90 اسما لأسرى نساء وأطفال متوقع الإفراج عنهم اليوم.

ونوه، إلى أن الأسماء الـ90 ضمن قائمة متفق عليها تشمل 120 اسما من الفئة ذاتها.

ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمي للوسطاء.