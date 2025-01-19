شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السودان تدين هجوم الدعم السريع بمسيرات على محطتى مياه وكهرباء بالقضارف والان مع تفاصيل الخبر

أدانت وزارة الخارجية السودانية، الهجوم الذى نفذته ميليشيا الدعم السريع، بالمسيرات الانتحارية على محطة كهرباء الشواك بولاية القضارف، شرق السودان، ومحطة مياه القضارف، ووصفته بأنه جريمة جديدة تعبر عن اليأس والإحباط، بعد سلسلة الهزائم العسكرية التي منيت بها علي يد القوات المسلحة.

وقالت خارجية السودان فى بيان لها، :"الهجوم الإرهابي أدى إلى انقطاع الكهرباء في ولايتي كسلا والقضارف، وهما من أكبر الولايات المنتجة للغذاء وتستضيفان أعدادا كبيرة من النازحين بسبب الحرب واللاجئين من دول الجوار ، فضلا عن تضرر خدمات مياه الشرب بالقضارف".

وأشار البيان، إلى أن الدعم السريع تمادت فى استهداف المدنيين العزل، قائلا :"قتلت في اليومين الماضيين 20 مدنيا فى منطقة الخيران بمحلية الحصاحيصا، ولاية الجزيرة، واستهدفت سوق المواشي جنوب الفاشر بالمدفعية الثقيلة بعيدة المدى مما أدي لمقتل 14 من المدنيين، كما هاجمت قافلة سيارات مدنية كانت تقل عدة آلاف من المواطنين بين منطقتي طويلة وكبكابية، شمال دارفور، وتحرسها قوات من حركتي عبد الواحد نور والطاهر حجر، وقتلت حوالي 120 معظمهم من المدنيين، مع ملاحظة أن القتل كان على أساس عرقي"، وفقا لوكالة سونا.

وأكدت الخارجية فى بيانها، أن الدعم السريع قد قصفت الأيام الماضية متحف السلطان علي دينار بالفاشر وأحدثت به خرابا هائلا، وتابع البيان :"تواتر هذه الجرائم الإرهابية خلال أيام قليلة دليل إضافي علي أن المليشيا تمثل أسوأ الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة، إذ أنها تجمع بين جرائم الإرهاب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

