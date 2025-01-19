شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية : العراق لعب دوراً كبيراً في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، السبت، أن العراق لعب دورًا كبيرًا في وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، مبينا أن العراق تعهد في المشاركة بإعادة إعمار غزة ولبنان.



وقال العوادي ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، "إن القضية الفلسطينية حاضرة في كل المباحثات الخارجية التي أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".



وأضاف "إن العراق تعهد بالمشاركة في إعادة إعمار غزة ولبنان ، كما أنه كان من أوائل الدول التي قدمت المساعدات إلى غزة بشكل مباشر ، وإلى الضفة الغربية".



وتابع أن رئيس الوزراء العراقي طرح إعلان تشكيل صندوق عربي إسلامي تضع فيه الدول العربية والإسلامية مساعدات بقدر ما تستطيع، وتشكل لجنة عربية إسلامية معينة، لتبدأ بإعادة إرسال الأموال وفق برنامج مخطط ومدروس.