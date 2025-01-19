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مسؤول سعودى: نسعى لحماية البيئة وتحقيق حج صحى ومستدام

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مسؤول سعودى: نسعى لحماية البيئة وتحقيق حج صحى ومستدام

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس غرفة عمليات الحج بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس محمد أمين، أن المركز يسعى للارتقاء بالبيئة والحد من التلوث والحفاظ على جودة الأوساط البيئية في المواقع الطاهرة، بهدف تحقيق حج صحي ومستدام .


وقال أمين - في تصريح لقناة الإخبارية السبت- "إن جهود المركز تشير إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز البيئة وجودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج".


وأضاف " أن المركز اتخذ خطوات مهمة لضمان توفير بيئة صالحة للغاية خلال موسم الحج، من خلال التزام الجهات المشاركة وقوانين تشريعية تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث" .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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