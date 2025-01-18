شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 4 مصابين برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بإصابة 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت المصادر المحلية أن المواجهات وقعت بعد اقتحام قوات الاحتلال البلدة، حيث أطلقت الرصاص الحي، إلى جانب قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الذين تصدوا للاقتحام.