شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردني أن المنطقة المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، اليوم /السبت/، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، : "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط الطائرة وحمولتها داخل الأراضي الأردنية"، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.