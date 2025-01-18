شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وفقا للجدول المقرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم /السبت/ ، ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وفقا للجدول المقرر، مشددا على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.



وقال جوتيريش - خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة اللبنانية بيروت - إن الحكومة الجديدة ستمكن لبنان من تلبية تطلعات الشعب والحفاظ على سيادته.



وأكد على ضرورة الالتزام بوقف الأعمال العدائية والالتزام بالتعهدات المتفق عليها .. مشيرا إلى "أن هناك انتهاكات مستمرة لوقف إطلاق النار فى لبنان، ويجب احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويجب حصر السلاح فى يد الجيش اللبناني".



وطالب جوتيريش المجتمع الدولى بدعم الجيش اللبناني، لافتًا إلى أنه من الضرورى ضمان سلامة وأمن قوات (اليونيفيل) فى لبنان.

وقال إن "الجيش اللبنانى سيسيطر بالتعاون مع اليونيفيل على منطقة جنوب نهر الليطاني"، مؤكدا أنه لا نية لزيادة عدد الأفراد المشاركين فى اليونيفيل بل القدرات والمعدات.. مبينا أن اليونيفيل سهلت انتشار الجيش اللبنانى فى 50 موقعا.



وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "أن القوات الإسرائيلية ستغادر لبنان وأنا متيقن من ذلك ، ولا أرى سببا لعدم انسحاب إسرائيل من لبنان وانتشار الجيش اللبنانى فى الجنوب".



ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن وكالة الأونروا ستواصل عملها فى لبنان وسوريا والأردن ولن تتوقف عن عملها فى غزة .. مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أى عراقيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.