- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "تقدم كبير".. ترحيب أوروبي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس في بيان، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل تقدمًا كبيرًا وإيجابيًا نحو إنهاء العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ولفتت في الوقت نفسه إلى ضمان عودة النازحين في غزة بشكل آمن إلى ديارهم.
وأطلق سراح عشرات الرهائن، والذي يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، ويعد الاتفاق خطوة لإنهاء القتال الأكثر دموية وتدميرا.
ومن المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار - وهو ثاني اتفاق يُتوصل إليه خلال الحرب- يوم غد الأحد.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس في بيان، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل تقدمًا كبيرًا وإيجابيًا نحو إنهاء العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ضمان عودة النازحين في غزةوطالبت المسؤولة الأوروبية بضرورة وصول المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل وكامل ودون عوائق إلى قطاع غزة، لتُوزع من قبل وكالات الأمم المتحدة.
ولفتت في الوقت نفسه إلى ضمان عودة النازحين في غزة بشكل آمن إلى ديارهم.
اتفاق وقف إطلاق النار في غزةكان مجلس وزراء الاحتلال صادق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأطلق سراح عشرات الرهائن، والذي يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، ويعد الاتفاق خطوة لإنهاء القتال الأكثر دموية وتدميرا.
ومن المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار - وهو ثاني اتفاق يُتوصل إليه خلال الحرب- يوم غد الأحد.