شكرا لقرائتكم خبر عن "تقدم كبير".. ترحيب أوروبي باتفاق وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

ضمان عودة النازحين في غزة

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الدمام - شريف احمد - رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن كايا كالاس في بيان، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل تقدمًا كبيرًا وإيجابيًا نحو إنهاء العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.وطالبت المسؤولة الأوروبية بضرورة وصول المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل وكامل ودون عوائق إلى قطاع غزة، لتُوزع من قبل وكالات الأمم المتحدة.ولفتت في الوقت نفسه إلى ضمان عودة النازحين في غزة بشكل آمن إلى ديارهم.كان مجلس وزراء الاحتلال صادق في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.وأطلق سراح عشرات الرهائن، والذي يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا، ويعد الاتفاق خطوة لإنهاء القتال الأكثر دموية وتدميرا.ومن المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار - وهو ثاني اتفاق يُتوصل إليه خلال الحرب- يوم غد الأحد.