شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: منفذ حادث الطعن وسط تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن فى تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم وقام بطعن رجلا في وسط تل أبيب قبل أن يقتله شخص مسلح.

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى مقتل شخص وإصابة آخرين بعملية طعن في تل أبيب وتم استهداف المنفذ بإطلاق النار عليه.

أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الشرطة ان المشتبه به حاول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب وقوات الشرطة تمشط المنطقة.

أشارت صحيفة معاريف إلى استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع حادثة إطلاق النار في تل أبيب.