شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: عمليات الإجلاء الطبي من غزة بطيئة جدا وإجلاء 29 من أصل 1200 مريض والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأرض الفلسطينية المحتلة إن الإجلاء الطبى للمرضى والمصابين فى غزة بطيئا للغاية، موضحا أنه "إذا نظرنا إلى عدد المرضى أو الطلبات المقدمة بين 27 نوفمبر و24 ديسمبر 2024، نجد أن 29 مريضا فقط من أصل 1200 مريض تمت الموافقة على إجلائهم طبيا إلى الخارج".

وأضاف المسؤول الأممي: "العقبة الحقيقية هى عملية الموافقة، وهى واحدة من العقبات الرئيسية مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء المرضى البالغ عددهم 1200 مريض، هناك 405 أطفال، ولم تتم الموافقة إلا على إجلاء عشرة منهم للسفر مع مرافقين، مشددا على أن "هذا يحتاج إلى تغيير".

ولفت بيبركورن إلى الدراسة التى أجرتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، وجامعة ييل، والتى أحصت بالفعل عدد الأشخاص الذين استشهدوا، مشيرا إلى أنها تقديرات أقل من الواقع.

وأضاف: "ربما يكون العدد أقرب إلى 70 ألف شخص ونحن دائما نرفع هذا الرقم بالفعل موضحا: نحن لا نتحدث حتى عما نسميها الوفيات غير المباشرة: وهم الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع الأمراض المزمنة، وما إلى ذلك، ممن لم يتمكنوا من الحصول على العلاجات التى يحتاجون إليها وماتوا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية وهذا يصل إلى عشرات الآلاف.

ومن جانبه قال المتحدث باسم منظمة اليونيسف، جيمس إلدر أن ما ذكره التقرير بشأن عدد الضحايا بين الأطفال، مهم للغاية، لافتا إلى أن ما يقرب من 35 طفلا فى اليوم استشهدوا كل يوم لمدة 14 شهرا".

وأشار متحدث اليونيسف إلى وقوع وفيات بين الأطفال بسبب انخفاض حرارة الجسم، وهو ما يشير إلى نقص القدرة على إدخال إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد المتحدث الاممى على أنه يتعين الآن ضمان أن اتفاق وقف إطلاق النار "ذو مغزى. وهذا يعنى أنه يجب على السلطات، والموقعين على هذا الاتفاق، ضمان البيئة المواتية لإيصال المساعدات عبر قطاع غزة".