شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يترأس الاجتماع الأول لمجموعة الـ77 والصين في الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس العراق، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجموعة الـ 77 والصين على مستوى الممثلين الدائميين في الأمم المتحدة.

ونقل بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المندوب الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، ترأس الاجتماع الأول للمجموعة على مستوى الممثلين الدائميين بعد تسلم العراق رسمياً مهام رئاسة مجموعة الـ77 والصين.

وأكد عبيد - خلال ترؤسه الاجتماع - حرص العراق، بصفته رئيساً للمجموعة، على إعطاء الأولوية لاهتمامات الدول الأعضاء، مشدداً على أهمية تعزيز التضامن والتماسك لتحقيق الأهداف المشتركة استناداً إلى مخرجات البيان الوزاري في نيويورك، وقمة الجنوب في كمبالا، ومؤتمر هافانا للعلوم والتكنولوجيا.

وتعهد المندوب الدائم للعراق ببذل أقصى الجهود لتحقيق أداء متميز للمجموعة في المحافل الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، مع الحفاظ على وحدة المجموعة وتراثها الغني.

كما أوضح البيان أن الاجتماع استعرض برنامج عمل المجموعة استناداً إلى الأولويات المشتركة التي أكدها نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الخارجية فؤاد حسين، في بيانه خلال مراسيم تسلّم العراق لرئاسة المجموعة، منوهاً على التزام العراق بالتنسيق والتشاور المستمر مع الدول الأعضاء، والعمل على مسارات متوازية لمتابعة الأولويات المشتركة والدفاع عنها في الاجتماعات الدولية ذات الصلة.

وبحسب البيان، أعرب ممثلو الدول الأعضاء عن ثقتهم بدور العراق في التعبير عن مواقف دولهم واهتماماتها في مجلس الأمن الدولي.