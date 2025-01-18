شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول الأمم المتحدة لعمليات السلام يحث إسرائيل على الانسحاب من لبنان دون تأخير والان مع تفاصيل الخبر

حث جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام حث القوات الإسرائيلية على الانسحاب من الأرض اللبنانية بدون تأخير، مؤكدا ان يكون بنهاية الفترة المنصوص عليها في إعلان وقف الأعمال العدائية". وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال وكيل عمليات السلام: مع بقاء 10 أيام على نهاية فترة الستين يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، فيما تواصل أعمال الهدم الإسرائيلية للأنفاق والمباني والأرض الزراعية لافتا الي انه تم الإبلاغ عن بعض الغارات الجوية والانتهاكات المستمرة للأجواء اللبنانية

وفي تقرير لمجلس الأمن قال المسؤول الأممي إن السلطات اللبنانية ملتزمة بتنفيذ التزاماتها وفق إعلان وقف الأعمال العدائية وقـرار مجلس الأمن 1701. وأوضح أن القوات المسلحة اللبنانية انتشرت في 93 موقعا جنوب نهر الليطاني، بحلول 15 يناير وإن اليونيفيل ساعدتها في الانتشار في الكثير من هذه المواقع.

وأعرب المسؤول الأممي عن التفاؤل لإظهار القوات المسلحة اللبنانية عزما متزايدا في التعامل مع هذا الأمر في الأسابيع الأخيرة، وأكد أهمية أن تستمر السلطات اللبنانية في الوفاء بالتزاماتها وفق إعلان وقف الأعمال العدائية والقرار 1701.