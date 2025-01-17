شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فرنسا: سنناضل من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلى من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قال إننا سنناضل من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإعادة نشر الجيش اللبناني.

وقال الرئيس الفرنسي إن مهمة حماية الحدود اللبنانية يجب أن يتكفل بها الجيش اللبناني وحده، واتفقت مع الرئيس عون على عقد مؤتمر في باريس من أجل إعادة إعمار لبنان.