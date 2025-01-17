شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف خيم النازحين

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على خيمة ومنزل في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر، جراء غارة جوية إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عبسان بمدينة خان يونس جنوب القطاع.ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع، بالإضافة إلى تدمير ونسف عشرات المنازل.