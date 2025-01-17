شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب ديوان نتنياهو يتحدث عن موعد البدء بإطلاق الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن "الإفراج عن الاسرى" سيبدأ الأحد وفق الاتفاق، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغر ودخول الصفقة حيز التنفيذ.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلي في خبر عاجل منذ قليل، ببدء اجتماع المجلس الوزاري المصغر لإقرار اتفاق غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وافق على شروط سموتريتش فيما يتعلق بعودة الجيش إلى القتال، والسيطرة على المساعدات الإنسانية.