شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 18 فلسطينيا فى غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية لوسائل الإعلام الفلسطينية، بان هناك 18 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانتشال جثامين 4 شهداء من منزل تعرض لقصف جوي إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومن جانبه قال نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة إنهم ملتزمون ببذل كل ما في وسعهم "للبقاء في القطاع وتقديم الخدمات".