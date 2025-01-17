شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: يجب أن لا نسمح لإسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "غزة لم تستسلم ولم يستطع أحد السيطرة عليها ولم ينحن أهلها أمام الظالم"، مؤكدا أنه "لا ينبغي السماح لحكومة إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار".

وخلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع رئيس منغوليا أوخناغين هورالسوخ، أوضح رجب طيب أردوغان الخميس قائلا: "رغم سقوط أكثر من 50 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فإن غزة لم تستسلم ولم يستطع أحد السيطرة عليها ولم ينحن أهلها أمام الظالم".

وأكد أردوغان "ضرورة بدء مفاوضات السلام الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية بأقرب وقت".

وأضاف الرئيس التركي: "لا ينبغي السماح للحكومة الإسرائيلية بانتهاك وقف إطلاق النار ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعب غزة".

وتابع: "كتحالف للإنسانية نحتاج إلى العمل بجدية أكبر خاصة من الآن فصاعدا لضمان احترام وقف إطلاق النار وتضميد الجراح في غزة".

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد أعلن مساء أمس الأربعاء التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و"حماس".

وقالت "حماس" إن الاتفاق "ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهرا".

وتشمل المرحلة الأولى من الصفقة إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة، و400 من أصحاب الأحكام المطوّلة، و1000 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد "صفقة شاليط" والنساء والأطفال.