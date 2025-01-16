الخليج اليوم .. بـ 35 مليون ريال عماني.. سلطنة عمان تدشن مدينة صناعية لجذب الاستثمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشنت عمان مشروع البنية الأساسية لمدينة سمائل الصناعية، من أجل تطوير الصناعات التحويلية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وفقاً لرؤية البلاد 2040، فيما تتجاوز التكلفة الإجمالية للمشروع 35 مليون ريال عماني، إذ تطمح المدينة بتعزيز الاقتصاد وقطاع الصناعة، وتوفير فرص العمل، وتجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتزيد القاعدة الإنتاجية.

ويجري تطوير المشروع ضمن المرحلة الأولى لتطوير المدينة، إذ اكتمل فيها إنشاء الطرق والإنارة، وشبكة خطوط ألياف بصرية وشبكة المياه والخدمات الأخرى، فيما يبلغ إجمالي المساحة المطورة في المشروع نحو 753 هكتارًا، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 548 هكتارًا بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 205 هكتارات، فيما صممت مدينة سمائل الصناعية، وفق أحدث المعايير العالمية، لتراعي بذلك الاشتراطات البيئية، ومتطلبات الدفاع المدني من دون إغفال الجانب الاجتماعي والترفيهي سواء للعاملين أو سكان ولاية سمائل والولايات المجاورة لها.