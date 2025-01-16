شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلية: سنوفر لنتنياهو شبكة أمان لدعم صفقة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائيرلابيد لنتنياهو إن الصفقة أكثر أهمية من أى خلاف كان بيننا من قبل، مؤكدا " أقول لنتنياهو لا تخف سوف تحصل على كل الأمان الذي تحتاجه لإتمام صفقة الرهائن".

قال وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير إنه سيستقيل من الحكومة إذا تم التصديق على صفقة وقف النار فى غزة.

وأكد بن غفير أن صفقة غزة الحالية خطيرة على أمن إسرائيل، ويجب وقف تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والصفقة تتضمن نهاية الحرب على الرغم من أن حماس لم تهزم بعد.