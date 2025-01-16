شكرا لقرائتكم خبر عن عشائر غزة: نثمن الدور المصرى ونعول على دورها فى مداوة جراح غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، عن شكرها لجمهوية مصر العربية على دورها في وقف الحرب على غزة ووقوفها كالسد المنيع في إفشال مخططات الاحتلال ووضعها الخط الاحمر لدولة الاحتلال بتهجير سكان قطاع غزة لإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها .

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر أن مصر لم تدخر جهدا منذ بدء الحرب على غزة فى سبيل وقف العدوان و العمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد المصري، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يقف جميعًا وقفة إجلال وتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي لطالما كانت الدرع الواقي لفلسطين وقلبها النابض

وإن هذا الدعم المستمر جعل مصر شريكًا أساسيًا في النضال الفلسطيني

واضاف المصري إن الشعب الفلسطيني يعوّل بشدة على دور جمهورية مصر العربية الشقيقة في احتضان اهل قطاع غزة ولملمة جراحه وإغاثته وعلاج الجرحى وإعادة إعمار القطاع.