شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا فرحات بن قدارة يتقدم باستقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، قد وافق على استقالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الدكتور فرحات بن قدارة، التي تقدم بها نتيجة لظروف صحية طارئة حالت دون تمكنه من أداء مهامه ومسئولياته بالشكل الأمثل.

وفي هذا السياق، قرر رئيس حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية تكليف المهندس مسعود سليمان موسى، عضو مجلس إدارة المؤسسة والرئيس المكلف، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة مؤقتاً، إلى حين انعقاد الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد.

وأكدت المؤسسة الليبية للنفط التزامها الكامل بمواصلة العمل لضمان استقرار قطاع النفط وتعزيز دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى.