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الإليزيه: فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا فى 13 فبراير المقبل

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الإليزيه: فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا فى 13 فبراير المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبرايرالمقبل.

ووفقاً لرويترز، ذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولى العهد السعودي الأمير ، أن الزعيمين ناقشا الوضع فى سوريا.

وأضاف البيان "كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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