اخبار الخليج

الإليزيه: فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا فى 13 فبراير

0 نشر
0 تبليغ

الإليزيه: فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا فى 13 فبراير

شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا فى 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبرايرالمقبل.

ووفقاً لرويترز، ذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولى العهد السعودي الأمير ، أن الزعيمين ناقشا الوضع فى سوريا.

وأضاف البيان "كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا