شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: فرنسا تعقد مؤتمراً بشأن سوريا فى 13 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قصر الإليزيه، الخميس، أن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبرايرالمقبل.

ووفقاً لرويترز، ذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الزعيمين ناقشا الوضع فى سوريا.

وأضاف البيان "كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين".