شكرا لقرائتكم خبر عن "الإغاثة الطبية بغزة": أولوياتنا دخول المساعدات وتوفير المستشفيات الميدانية للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، أن القطاع الطبي يعمل بجهد منذ بدء الحرب والعدوان على قطاع غزة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات التي تعمل في القطاع، حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على جميع سكان القطاع سواء في الشمال أو الجنوب.. معربا عن أمله في دخول كميات كبيرة من المساعدات حتى يتم إنشاء المخيمات وتوفير الرعاية والأمن للشعب الفلسطيني.

وقال أبو عفش - في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار" اليوم الخميس، "نعاني معاناة شديدة في المنظومة الصحية ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ونحتاج لكميات كبيرة من الأدوية والأدوات حتى نتمكن من إسعاف المرضى الذين يعانون منذ أكثر من 15 شهرا".

وأضاف "أن القطاع يعاني من نقص في كل شئ، فلا توجد مياه أو كهرباء أو غذاء، حيث قصف الاحتلال جميع مخازن الأدوية والأطعمة ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والمستشفيات في شمال غزة، لذلك هناك أولويات لابد من تحقيقها، أهمها إدخال مستشفيات ميدانية ومولدات للكهرباء والأطعمة والخيام بشكل سريع".

وأشار أبو عفش إلى أنه يجب نقل الجرحى ومن يحتاجون لعمليات كبرى إلى الخارج.. معربا عن أمله في أن تقوم الدول العربية باستيعاب الجرحى والمرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم على الفور.