شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبحث مع نظيره النيجيرى ورئيسة وزراء إيطاليا علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، خلال لقائه، الأربعاء، كلاً على حدة، بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، وجورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا، اهتمام بلاده بتعزيز علاقات التعاون مع دول العالم وبناء شراكات تنموية تحقق المصالح المشتركة للجميع.

وبحث رئيس الإمارات مع الرئيس النيجيري، ورئيسة الوزراء الإيطالية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، العلاقات الثنائية، والعمل المشترك على توسيع آفاقها في المجالات المختلفة وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والاستدامة.

كما تناول اللقاءان، أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" المقام في أبوظبي حاليًا في تعزيز الوعي الدولي بقضية الاستدامة، إضافة إلى كونه منصة عالمية لتبادل الرؤى والخبرات بما يخدم التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات.