شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه، إيدى راما رئيس وزراء ألبانيا، مختلف جوانب التعاون المشترك وسبل تعزيزه ودفعه إلى الأمام، خاصة في المجالات التي تدعم التنمية في البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- إمكانات توسيع قاعدة مصالح البلدين المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في تعزيز علاقاتهما على مختلف المستويات من أجل مستقبل أفضل لشعبيهما، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وتناول اللقاء، أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" في تعزيز الوعي الدولي بقضية الاستدامة، وما يوفره من منصة عالمية لطرح الرؤى وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز العمل الدولي المشترك في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وفي مقدمتها التغير المناخي.