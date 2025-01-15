شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: أطفال غزة بدون أحذية وأغطية فى المخيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن كثير من الأسر في غزة بدون أغطية وفراشات في ظل الطقس السيء في الشتاء، وحياتهم القاسية في المخيمات.

وقالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن عدد الضحايا بسبب البرد والمنخفضات الجوية في غزة مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة، نتيجة تواجد النازحين في خيم مهترئة مع البرد الشديد.

وأوضحت "فرسخ"، أنه مع حلول فصل الشتاء والمنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة تتضاعف معاناة النازحين جراء وضع الخيم المتهرئة ونقص الملابس ووسائل التدفئة، وبعض الأطفال بدون أحذية، فضلا عن نقص الأغطية.

وأشارت إلى استمرار معاناة النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة ‎جراء الأوضاع المعيشية الصعبة التي تفاقمت بفعل المنخفض الجوي الماطر، والذي صاحبته موجة من البرودة والصقيع، في ظل وضع الخيام المهترئ التي تعجز عن توفير الحماية من الأمطار والبرد الشديد.

وأوضحت خطورة استمرار إغلاق معبر رفح البري لليوم الـ 240 على التوالي، في ظل منع الاحتلال إدخال الوقود والإمدادات الطبية والمساعدات الغذائية والبضائع التجارية عبر المعبر، لافتة إلى أنه بعد مرور ما يزيد عن 7 أشهر، زاد من معاناة المواطنين وحرمانهم من توفير مأوى مناسب خاصة مع دخول فصل الشتاء، وهو ما يُعرض حياة آلاف المرضى والأطفال والنساء لخطر الوفاة.